СМИ узнали о планах США сохранить войска после победы над ИГ в Сирии

Вашингтон задумался над тем, чтобы оставить группировку войск в Сирии после победы над запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство». Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По словам собеседников газеты, в США опасаются, что ИГ может взять реванш. Он утверждает, что террористы быстро распостранили свое влияние, потому что образовался «вакуум власти» из-за гражданской войны, и его появление снова возможно.

Другой причиной для того, чтобы остаться войскам США, называется «победа» Ирана. Источники объясняют, президент Сирии Башар Асад может занять все территории, а этот успех равносилен успеху Ирана.

По информации издания, в Сирии находится около 500 американских советников, обучающих вооруженные отряды курдов на севере страны.В эту цифпу не входят обслуживающий персонал аэродромов, артиллеристов, занимающихся обеспечением военной операции коалиции, уточняет The Washington Post.

Напомним, в середине ноября во время короткой беседы на саммите АТЭС президент России Владимир Путин и его коллега Дональд Трамп подтвердили решимость вести войну с «Исламским государством» вплоть до его окончательного поражения.

На встрече с президентом Сирии Башаром Асадом Путин заявил, что «в самое ближайшее время» удастся поставить «окончательную точку» в борьбе с терроризмом в Сирии.