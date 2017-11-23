Во Франции ответили на заявления Москвы об иммунитете сенатора Керимова
МИД Франции пояснил, что дипломатический иммунитет сенатора Сулеймана Керимова не распространяется на суть предъявленных ему обвинений. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте внешнеполитического ведомства.
«Как представитель иностранного правительства, Сулейман Керимов пользуется иммунитетом от уголовного преследования только в тех случаях, если совершенные им действия были выполнены в рамках должностных обязанностей». — заявили в МИД Франции.
Однако в министерстве добавили, что выяснять, соотносятся ли обвинения с официальным статусом Керимова, должен суд.
Об обладании иммунитета у сенатора заявили и в российском МИД, и в Кремле. «Разумеется, здесь особое значение имеет то, что Сулейман Керимов является носителем дипломатического паспорта, с коим он въезжал на территорию Франции», — подчеркивал пресс-серетарь президента Дмитрий Песков.
Ранее суд во Франции не стал арестовывать сенатора, однако обязал его выплатить залог в размере 5 млн евро. Керимов также должен будет сдать российский паспорт, являться в полицию каждую неделю и не уезжать из Франции до окончания расследования.
Прокурор уже предъявила обвинения в отмывании денег, скрытых при неуплате налогов. По информации источников французских СМИ, Керимов мог покупать виллы через подставные фирмы и не платить деньги в казну Франции.