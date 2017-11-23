Правительству предложили создать глобальную спутниковую связь за 299 млрд рублей

Правительству России предлагают запустить Глобальную многофункциональную инфокоммуникационную спутниковую систему (ГМИСС) за 299 млрд рублей в рамках программы «Цифровая экономика», сообщает РБК.

По словам собеседника издания, речь идет о «гибридной сети спутниковой и сотовой связи». Согласно предложению, на низкую орбиту земли могут запустить группу спутников, чтобы обеспечить прием и передачу информации по всей Земле.

При этом источник РБК назвал ГМИСС русским OneWeb, представители которого планирует запустить на орбиту Земли 648 спутников для глобального распостранения интернета.

Программа «Цифровая экономика» рассчитана до 2024 года. Она среди прочего предполагает сокращение доли иностранного программного обеспечения в госсекторе до 10%, а также полный перевод пользователей на антивирусный софт отечественных разработчиков.

В июле 2017 года правительство утвердило эту программу.