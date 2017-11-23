Минтранспорта предложило разработать программу обучения для «профессиональных водителей»

В министерстве транспорта предложили ввести спецкурсы для таксистов, водителей автобусов, дальнобойщиков и всех, для кого вождение — способ заработка, следует из законопроекта, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно предложению, в водительских документах появится отметка о профессиональной компетенции, которая и будет давать право «на осуществление предпринимательской и трудовой деятельности, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 5 лет».

После того, как срок истечет, водитель будет обязан снова сдать необходимые экзамены и пройти медицинское обследование.

В законопроекте также предлагается разрешить предпринимателям брать на работу граждан государств — членов Евразийского экономического союза с их национальными правами.

Новые программы разработает Минобрнауки. Для любителей курсы придумают «по общеразвивающим программам». В программах профессионалов будут уделять внимание работе в различных внештатных ситуациях, основам безопасности пассажиров и опасных грузов .