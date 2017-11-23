Парламентарии России и ЕС встретились впервые с 2014 года

Парламентарии Федерального Собрания России впервые с 2014 года встретились с членами делегации Европарламента по связям с Россией. Встреча прошла в Брюсселе, сообщается на сайте постоянного представительства России в ЕС.

Инициатором переговоров стал сопредседатель Комитета парламентского сотрудничества Россия-ЕС Отмар Карас. Стороны рассмотрели состояние и перспективы диалога между парламентариями России и ЕС.

По словам зампреда Госдумы Ольги Епифановой, которая возглавила российскую делегацию в Брюсселе, депутаты России и ЕС пришли к согласию, что взаимные санкции не должны распространяться на парламентариев.

«Мы с европейскими депутатами пришли к согласию, что санкции не должны распространяться на парламентариев, что необходимо восстанавливать парламентское сотрудничество, особенно по монотемам. Например, если нам нужно решать проблемы с экологией и тогда депутаты, которые находятся в парламентах в экологических комитетах должны взаимодействовать напрямую, решая конкретно эти вопросы», — пояснила Епифанова (цитата по ТАСС).

Также паралментарии обсудили проблематику внутриукраинского кризиса. «Особый акцент был сделан на необходимости полного и поэтапного выполнения Минских соглашений», — подчеркивается в сообщении российского постпредства.

Российские парламентарии пригласили депутатов Европарламента посетить Крым с ознакомительной поездкой.