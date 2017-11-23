В Севастополе по подозрению в шпионаже задержали служащего Черноморского флота

В Севастополе сотрудники военной контрразведки задержали гражданского служащего Черноморского флота. Его подозревают в «шпионаже в пользу соседнего государства», сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах города.

При этом собеседник агентства не уточнил, какой стране бывший флотский офицер мог передавать информацию.

Задержанного поместили в изолятор. Правоохранительные органы ведут расследование, заключил собеседник.

В сентябре СМИ сообщали о задержании в Симферополе по подозрению в шпионаже российского военнослужащего Дмитрия Долгополова и россиянку Анну Сухоносову. По версии ФСБ, задержанные передавали спецслужбам Украины информацию о деятельности Черноморского флота.

В Службе безопасности Украины (СБУ) «Новой газете» тогда сообщили, что задержанный в России Дмитрий Долгополов на Украине обвиняется в госизмене.

Ранее, в ноябре 2016 года ФСБ сообщала о задержании в Севастополе бывшего сотрудника штаба Черноморского флота Леонида Пархоменко, который, по версии силовиков, по заданию разведки Минобороны Украины собирал секретные сведения о деятельности флота. Сообщение о задержании Пархоменко появилось на фоне серии операций против «украинских диверсантов». Достоверно известно о восьми арестованных гражданах Украины, которых ФСБ России обвиняет в сборе разведданных и подготовке диверсий в Крыму.

В Киеве сотрудничество задержанных с ГУР Минобороны, как и подготовку ими диверсий, отвергают.