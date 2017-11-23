Великобритания отказалась быть пятой крупнейшей экономикой мира

Великобритания официально отказалась от своего пребывания на пятом месте в списке крупнейших экономик мира. Об этом заявил британский министр финансов Филип Хэммонд, представляя проект бюджета на следующий год, сообщает CNN.

В своем выступлении Хэммонд сослался на прогноз Международного валютного фонда (МВФ). По его данным, внутренний валовой продукт (ВВП) Великобритании по итогам 2017 года составит 2,565 триллиона долларов США, а Франции — 2,575 триллиона долларов.

По прогнозу МВФ, в 2018 году Франция увеличит отрыв от Великобритании, и впервые с 2013 года обойдет Великобританию в списке крупнейших экономик мира. Таким образом, Великобритания опустится на шестое место, а Франция поднимется на пятое.

Снижение темпов роста экономики Великобритании продолжается с лета 2016 года, после референдума о выходе из Евросоюза.

По прогнозу МВФ, крупнейшей экономикой мира по итогам 2017 года останутся США с ВВП в 19,4 триллиона долларов, на втором месте будет Китай с 11,9 триллиона долларов, на третьем — Япония с ВВП в 4,9 триллиона долларов, и на четвертом — Германия с ВВП в 3,7 триллиона долларов.