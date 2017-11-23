Глава ЛНР Игорь Плотницкий уехал из Луганска в Россию

Автомобильный кортеж, в котором находятся глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий, руководитель его администрации Ирина Тейцман, глава ГТРК ЛНР Анастасия Шуркаева и ряд других лиц уехал с территории Луганска в Россию.

Правительственные здания при этом по-прежнему оцеплены вооруженными людьми, среди которых, предположительно, сотрудники МВД ЛНР и министерства госбезопасности соседней Донецкой народной республики.

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Напомним, накануне отстраненный от должности министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет отказался покинуть свой пост и опубликовал видеообращение, в котором заявил, что некоторые высокопоставленные деятели самопровозглашенной республики, включая Тейцман и Шуркаеву — это агентура украинских спецслужб.

Вечером во вторник в Луганск вошла колонна из десятков военных автомобилей из Донецка. Впоследствии МГБ ДНР официально признало, что проводит совместную спецоперацию с силовиками ЛНР против «украинских диверсантов».

Отметим, что Москва пока официально не комментирует происходящее в Луганске.