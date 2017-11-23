Госдума запретила печатать рекламу на квитанциях за услуги ЖКХ

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки к закону «О рекламе», которые запрещают размещать рекламу на квитанциях за квартплату. Документ опубликован в базе законопроектов Госдумы.

За поправки проголосовали все 393 депутата, которые участвовали в заседании. Закон вступит в силу через 60 дней после официального опубликования.

Законопроект внес в Госдуму в 2014 году депутат от ЛДПР Дмитрий Литвинцев. В пояснительной записке он отмечал, из-за экономии печатного места для размещения рекламы информация о коммунальных платежах, которая является обязательной, часто «печатается самым мелким шрифтом, и оказывается нечитаемой для некоторых категорий граждан, например, пенсионеров, людей с нарушением зрения».