Forbes отказался от рейтинга зарплат российских топ-менеджеров

Российский журнал Forbes вместо рейтинга самых высокооплачиваемых руководителей российских компаний выпустил новый рейтинг «директоров-капиталистов», в котором журналисты оценили стоимость пакетов акций в компаниях, а не доходы их руководителей.

Как объяснил «Ведомостям» главный редактор Forbes Николай Усков, журнал в этот раз не стал публиковать рейтинг доходов российских топ-менеджеров из-за большого количества информации, «за которую мы не можем отвечать». «Мы хотели бы располагать более точными данными», — подчеркнул он.

По словам Ускова, Forbes не менял методологию подсчетов, а предложил другой способ оценки руководителей компаний — по их пакетам. «Таких подсчетов раньше не велось. Это достаточно любопытно, потому что с одной стороны, рейтинг мотивационных практик в различных компаниях, с другой стороны, рейтинг доверия», — сказал он.

При этом главред журнала оставил без ответа вопрос журналистов о том, связана ли смена оценки с позицией собственника издания.

Напомним, с 2012 года Forbes ежегодно выпускал рейтинг самых высокооплачиваемых российских топ-менеджеров.

В ноябре 2016 года журналисты журнала Forbes заподозрили владельца издания Александра Федотова во вмешательстве в редакционную политику. Поводом стал очередной рейтинг зарплат российских топ-менеджеров, опубликованный изданием, где не были указаны доходы главы ВТБ Андрея Костина. По мнению журналистов, при составлении этого рейтинга Федотов вмешался в редакционную политику.

Позднее в декабре обозреватель отдела расследований Forbes Елена Зубова написала заявление об увольнении после отказа издателей журнала обнародовать доходы главы ВТБ Андрея Костина в рейтинге самых высокооплачиваемых российских менеджеров.

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Напомним, в 2016 году рейтинг самых богатых топ-мнеджеров возглавил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, за 2015 год, по данным Forbes, получивший вознаграждение в размере 17,7 млн долларов.

Второе место в списке тогда занял глава «Роснефти» Игорь Сечин. По подсчетам издания, за 2015 год заработавший 13 млн долларов — на 4,5 млн меньше, чем годом ранее.