МАК назвал причину крушения самолета L-410 в Хабаровске

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) назвал причиной крушения самолета L-410 в Хабаровске сбой в работе правого двигателя судна.

«По результатам предварительного анализа информации установлено, что в процессе захода на посадку на посадочной площадке Нелькана на высоте 150 метров на борту воздушного судна возникла нештатная ситуация, связанная с работой правой силовой установки», — говорится в сообщении МАК.

После этого произошло торможение самолета, кренение вправо, бортовым самописцем зафиксированы значения крена более 180 градусов и столкновение с землей.Отмечается, что левый двигатель работал в штатном режиме.

«Идет подготовка к эвакуации воздушного судна, его фрагментов и двигателей для проведения необходимых исследований. К работе привлечены чешские специалисты, в том числе представители производителя двигателей (компания GE Aviation Czech)», — рассказали в МАК, отметив, что специалисты продолжают работать на месте крушения.

Двухмоторный пассажирский самолет Let L-410 летел из Хабаровска в поселок Нелькан. Судно разбилось при заходе на посадку. Погибли восемь человек, два члена экипажа и шесть пассажиров.