В Калининграде главреда газеты «Новые колеса» лишили депутатских полномочий из-за вида на жительство в США
Калининградская областная дума лишила депутатских полномочий арестованного по обвинению в вымогательстве депутата и главного редактора газеты «Новые колеса» Игоря Рудникова из-за наличия у него вида на жительства США (грин-карты), сообщает РИА Новости.
Такое решение дума приняла после того как прокурор Калининградской области Сергей Хлопушин представил результаты проверки, которая показала, что в августе 2013 года Рудников получил грин-карту США сроком действия до марта 2026 года. По данным ведомства, будучи депутатом областной думы, он скрыл этот факт, а также не указал, что имеет вид на жительство другой страны во время избирательной кампании 2016 года.
«Изъяты документы, свидетельствующие о наличии у Рудникова вида на жительство США, так называемой грин-карты. И идентификационная карта штата Коннектикут. Документы подлинные. В изъятом у него загранпаспорте нет визы США, тем временем доказано, что Рудников неоднократно выезжал в Соединенные Штаты», — заявил во время заседания прокурор.
Согласно закону «О статусе депутата Калининградской областной думы» (статья 3), полномочия парламентария могут быть прекращены досрочно в случае приобретения им «гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства».
С начала ноября главный редактор «Новых колес» Игорь Рудников находится под стражей по обвинению в вымогательстве 50 тысяч долларов.
Рудников был задержан у себя дома 1 ноября. Во время задержания ему стало плохо, и он был госпитализирован. После оказания медицинской помощи главреда доставили на допрос.
По версии следствия, Рудников получил взятку за непубликацию критического материала об известном в регионе человеке в газете «Новые колеса».
В свою очередь, журналисты связывают уголовное преследование Рудникова с его конфликтом с главой местного Следственного комитета Виктором Леденевым — героем материалов «Новых колес» о роскошном особняке на берегу озера.
Напомним, 17 марта 2016 года на депутата и главного редактора газеты «Новые колеса» Игоря Рудникова было совершено покушение, когда он выходил из кафе. Один из преступников, обхватив его сзади за горло, нанес несколько ударов ножом, из них 3 «глубиной 10 и более см.».
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В ноябре суд Калининграда приговорил обвиняемого в покушении на Рудникова — бывшего сотрудника полиции Алексея Каширина к 9 годам колонии строгого режима.