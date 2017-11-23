В зоне поиска пропавшей аргентинской подлодки обнаружили «гидроакустическую аномалию»

В зоне поиска пропавшей субмарины «Сан-Хуан» зафиксировали гидроакустическую аномалию, сообщил журналистам представитель Военно-морских сил (ВМС) Аргентины Энрике Бальби. Военные надеются, что она поможет в поиске подлодки, отмечает издание La Nacion.

На сайте ВМС Аргентины сообщается, что США подготовили и передали Аргентине отчет, основанный на данных различных мировых агентств, специализирующихся на гидроакустике. Из него следует, что шумы неизвестного происхождения зафиксировали в 30 милях от последнего местоположения подлодки. Это произошло в день пропажи подлодки, через четыре часа после того, как она передала свое последнее сообщение.

Бальби, отвечая на вопрос журналистов, может ли шум быть вызван взрывом, заявил, что «он не строит догадок» и что «этот шум должен быть подтвержден и исследован». Он сообщил, что на место, где засекли аномалию, отправили несколько кораблей ВМС. Они определят, связана ли она с пропажей подлодки или нет. Бальби отметил, что в связи с этим спасатели не намерены уделять меньшее внимание другим зонам поиска.

La Nacion пишет, что сегодня поиск подводной лодки вошел в критическую фазу, так как 44 члена экипажа могут начать испытывать недостаток кислорода, если судно продолжит оставаться под водой. Ранее СМИ писали, что запасов воздуха, еды и воды морякам должно хватить на две недели.

Ранее сообщалось, что военные в 360 км от аргентинского побережья зафиксировали звуки, похожие на стук по корпусу подлодки. Однако позже Бальби заявил, что ВМС Аргентины не обнаружили связи между шумами в море и пропавшей подлодкой. По его словам, у звуков могло быть «биологическое происхождение».

Подводная лодка ВМС Аргентины «Сан-Хуан» перестала выходить на связь 15 ноября. Причины этого до сих пор неизвестны. В поисковой операции участвуют военные из Аргентины, США, Великобритании, Чили и Бразилии. Поисковую операцию осложняют погодные условия.