В Крыму проходят массовые обыски у крымских татар

Сразу в трех населенных пунктах Крыма: Симферополе, Феодосии и селе Грушевка городского округа Судак, — сотрудники ФСБ и МВД проводят обыски у крымских татар.

По сообщениям крымскотатарского активиста Шевкета Наматуллаева, в Феодосии обыск проходит в доме местной жительницы Эльмиры Газиевой. У ее дома стоят четыре автомобиля силовиков, но самой Газиевой и ее супруга дома нет — они находятся в отъезде.

В Симферополе задержан активист Асан Чапух. Параллельно следственные действия ведутся в домах ветеранов крымскотатарского национального движения Куртсеита Абдуллы и Веджие Кашка.

В Грушевке силовики пришли с обыском в дом фигуранта «дела 26 февраля» Мустафы Дегерменджи. Его отец Бекир Дегерменджи задержан.

Издание «Крыминформ» ранее сообщило, что силовиками была задержана группа членов запрещенного в России и признанного экстремистским меджлиса крымскотатарского народа. По информации издания, задержанные вымогали деньги у иностранца.

«Информация о задержаниях членов меджлиса не соответствует действительности, — заявил «Новой газете» крымскотатарский активист Нариман Джелял. — Все происходящие сегодня задержания связаны с бытовой ситуацией. Дело в том, что к Веджие Кашка, пожилой и болеющей женщине, втерся в доверие гражданин Турции по имени Юсуф Айтан. Он одолжил у нее денег. А потом отказался отдавать. Все задержанные, насколько мне известно, обращались к Айтану с просьбами вернуть деньги Веджие Кашка, так как это очень уважаемая в нашем народе женщина. Однако никакого вымогательства, угроз и прочего не было».

Крымскотатарские активисты регулярно становятся объектами внимания крымских силовиков. С момента вхождения Крыма в состав России десятки крымских татар были задержаны и получили тюремные сроки по обвинению в связях с запрещенными мусульманскими организациями. Сами крымские татары считают, что их преследование связано с непризнанием российского статуса Крыма.