В Госрыбцентре предложили возобновить добычу нерпы на Байкале

На озере Байкал после десятилетнего перерыва может быть возобновлена промышленная добыча нерпы, заявил директор Байкальского филиала Госрыбцентра Владимир Петерфельд. По его словам, эти меры необходимы для регулирования численности животных, передает Интерфакс.

«После гибели нерпы (в октябре на берегах Байкала в Иркутской области и Бурятии были обнаружены мертвые нерпы, — ред.) нами опять поднимается вопрос о восстановлении промышленной добычи. Предлагаемые нами поправки уже ушли. Я думаю, что добыча нерпы все-таки будет возобновлена», — сказал Петерфельд.

Он уточнил, что поправки поступили в Госрыбцентр, после согласования они будут переданы в Росрыболовство, которое передаст их на утверждение в министерство природных ресурсов России.

Петерфельд напомнил, что добыча нерпы была остановлена в 2007 году, когда Минприроды «не согласилось с обоснованием науки о выделении 3,5 тысяч голов для промышленного освоения».

По информации Госрыбцентра, в Байкале обитает 132 тысяч нерп. Петерфельд считает, что оптимальна для озера популяция — 90-100 тысяч голов.

«Необходимо регулировать численность, чтобы избежать эпидемии, как в 1988-89 годах, когда погибло сразу несколько тысяч животных от чумы плотоядных. Сегодня это совершенно недопустимо, учитывая поток туристов на Байкале», — пояснил директор филиала Госрыбцентра.

Петерфельд уточнил, что, согласно последним данным, в октябре на Байкале погибло более 200 нерп. Специалисты выявили у животных не опасную кишечную инфекцию — энтерит.

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Напомним, ранее сообщалось, что на берегах Байкала в октябре текущего года были найдены более 140 погибших нерп. По данным западно-Байкальской природоохранной прокуратуры, причиной массовой гибели нерп стали инфекции. У 11 животных был выявлен антиген энтерита, у двух — антиген парвовирусного гепатита.