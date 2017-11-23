Президентские гранты получили «Боевое братство» и «Русские мотоциклисты»

Администрация главы государства завершила второй этап распределения президентских грантов, сообщают «Ведомости». Гранты, отмечает газета, достались движению «Боевое братство», а также организации «Русские мотоциклисты», одним из учредителей которой является лидер «Ночных волков» Александр Залдостанов. Итоги второго этапа также опубликованы на сайте Фонда президентских грантов.

Грант в 2,4 млн рублей выделен «Русским мотоциклистам» на проект «Славянский мир» — серию мотоциклетных и автомобильных маршей. Еще один грант получила Федерация мототуризма, ее председателем является Евгений Строгов, он же является соучередителем организации «Русские мотоциклисты». «Ночные волки» подавали две заявки на грант, но они отбор не прошли.

Кроме этого, девять грантов получили организации движения «Боевое братство». Общая сумма грантов составляет 24 млн рублей. Самый большой из них — в размере 11 млн рублей — выделен на проведение всероссийского молодежного форума «Территория действия». В руководство движения «Боевое братсво» входит бывший губернатор Московской области Борис Громов и депутат Дмитрий Саблин.

Еще два гранта получила «Молодая гвардия „Единой России“». Один из них в размере 788 тыс. рублей выдали ханты-мансийскому отделению на акцию «Победа — одна на всех», второй в размере 108 тыс. рублей — башкирскому на проведение интеллектуального марафона.

Ни одна НКО, признанная иностранным агентом, грантов не получила. Однако их выдали четырем организациям, которые за последний год покинули реестр иноагентов. В августе, когда были подведены итоги первого этапа распределения грантов, их получили три иностранных агента, в том числе «Левада-центр».

Всего на второй этап конкурса президентских грантов было подано 9 543 заявки, финалистам выделят почти 4,5 млрд рублей на финансирование просветительских и образовательных проектов.