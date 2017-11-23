Tesla построила в Австралии самый большой в мире аккумулятор

Tesla завершила установку в Австралии крупнейшего в мире литий-ионного аккумулятора, сообщает Bloomberg.

#Tesla has completed installing its colossal lithium ion battery in South Australia, a Powerpack system with 100 megawatts of capacity within 100 days.



Depending on the photographer, this is how it looks... pic.twitter.com/AHTUkQrJLa — Justin Waite (@SharePickers) November 23, 2017

Планируется, что аккумулятор запустят 1 декабря. Мощность Tesla Powerpack — 100 мегаватт. Он способен в течение часа обеспечивать энергией 30 000 зданий.

Tesla Powerpack размещен недалеко от Джеймстауна, он будет заряжаться от ветроэлектростанции Hornsdale. Стоимость проекта составила около 33 млн долларов. Аккумулятор будет поддерживать энергетическую инфраструктуру штата в случаях перебоев, которые случаются из-за стихийных бедствий.

Работа над проектом заняла 100 дней, как и обещал ранее Маск. Об этом условии он заявил в марте 2017 года. Установка Tesla Powerpack началась 29 сентября.