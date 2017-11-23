Новая газета

Tesla построила в Австралии самый большой в мире аккумулятор

Общество

6

Tesla завершила установку в Австралии крупнейшего в мире литий-ионного аккумулятора, сообщает Bloomberg.

Планируется, что аккумулятор запустят 1 декабря. Мощность Tesla Powerpack — 100 мегаватт. Он способен в течение часа обеспечивать энергией 30 000 зданий.

Tesla Powerpack размещен недалеко от Джеймстауна, он будет заряжаться от ветроэлектростанции Hornsdale. Стоимость проекта составила около 33 млн долларов. Аккумулятор будет поддерживать энергетическую инфраструктуру штата в случаях перебоев, которые случаются из-за стихийных бедствий.

Работа над проектом заняла 100 дней, как и обещал ранее Маск. Об этом условии он заявил в марте 2017 года. Установка Tesla Powerpack началась 29 сентября.

Теги:
техника, австралия, илон маск
Рейтинг@Mail.ru

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera