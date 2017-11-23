Крымскотатарской активистке стало плохо во время обыска ФСБ. Она умерла в больнице

Ветеран крымскотатарского национального движения 82-летняя Веджие Кашка умерла сегодня в Симферопольской городской больнице. Об этом «Новой газете» сообщили сразу несколько крымскотатарских актвистов.

О гибели Веджие Кашка также заявил известный крымский адвокат Эмиль Курбединов.

Утром в доме женщины проходил обыск. Сотрудники ФСБ и МВД проводили мероприятия в рамках уголовного дела по статье «Вымогательство». Во время обыска Веджие Кашка стало плохо, ее увезли на «скорой». Причины смерти женщины пока не называются.

Сегодня сразу в нескольких населенных пунктах Крыма проходят обыски у крымскотатарских активистов. Их подозревают в вымогательстве денег у гражданина Турции. Как рассказал «Новой газете» зампред запрещенного и признанного экстремистским меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял, история имеет бытовой характер.

«К Веджие Кашка втерся в доверие гражданин Турции по имени Юсуф Айтан. Он одолжил у нее денег. А потом отказался отдавать. Все задержанные, насколько мне известно, обращались к Айтану с просьбами вернуть деньги Веджие Кашка. Однако никакого вымогательства, угроз и прочего не было», — заявил Джелял.