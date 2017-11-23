Чубайса допросят по делу экс-главы «Роснано»

Черемушкинский суд Москвы допросит главу госкорпорации «Роснано» Анатолия Чубайса в качестве свидетеля обвинения по уголовному делу в отношении его предшественника — бывшего руководителя «Роснано» Леонида Меламеда, которого обвиняют в растрате 220 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.

Адвокат Чубайса Александр Аснис подтвердил РБК, что «Анатолий Борисович явится завтра в суд для дачи показаний в качестве свидетеля».

30 мая в Черемушкинском районном суде началось рассмотрение уголовного дела экс-главы «Роснано» Леонида Меламеда и финансового директора Святослава Понурова. Их обвиняют в растрате в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ).

По версии следствия, в 2008 году госкорпорация «Роснано», которую тогда возглавлял Меламед, заключила контракты с инвестиционно-финансовой корпорацией «Алемар», (совладельцем которой также являлся Меламед) на оказание консультационных услуг.

Следователи утверждают, что бывший заместитель председателя правления «Роснано» Андрей Малышев (также фигурант уголовного дела) и финансовый директор компании Святослав Понуров по указанию Меламеда перечислили на счет «Алемара» более 220 млн рублей, выделенных «Роснано» из российского бюджета.

В свою очередь, «Алемар» не выполнил заявленные в договоре работы, с нарушением сроков представил переоформленные инвестиционные проекты, разработанные сотрудниками корпорации, считают в СК.