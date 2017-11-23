«Сатирикон» и еще 15 театров получили президентский грант

Президент России Владимир Путин своим указом выделил дополнительные гранты 16 театрам и учреждениям. Среди них оказался «Сатирикон» Константина Райкина. Документ опубликован на официальном портале правовых данных.

Всего гранты получат 99 учреждений. Среди них, помимо «Сатирикона», МХАТ имени Максима Горького, Театр наций, Студия театрального искусства (СТИ), «Геликон-опера» и другие. Общее финансирование программы на этот год выросло с 5,3 млрд рублей до 6,985 млрд рублей.

Ранее Райкин рассказывал «Дождю», что решение о выделении гранта было принято еще до его конфликта с министром культуры Владимиром Мединским. Он говорил, что Минкульт был против выделения «Сатирикону» гранта, якобы это решение «взбесило» Мединского. Райкин отмечал, что если бы он не стал бороться, то театр, который «нуждается больше всего», не получил бы грант.

В Кремле отреагировали на это заявление Райкина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил информагентствам, что в администрации президента считают выделение гранта «Сатирикону» заслугой министерства культуры. По словам Пескова, театр постоянно получает очень много грантов, его поддерживает и министерство культуры, однако, несмотря на это, «Сатирикон» пребывает в весьма плачевном финансовом состоянии.

На вопрос, означает ли выделение гранта сразу после жалобы Райкина на проверки минкультуры то, что Кремль таким образом поддерживает его в этом конфликте, пресс-секретарь ответил отрицательно. «Нет, не означает абсолютно». — сказал он (цитата по РИА Новости).

Ранее замминистра культуры Александр Журавский говорил, что «Сатирикон» находится в тройке худших театров по различным показателям.

Ракин рассказал о финансовых трудностях «Сатирикона» в октябре прошлого года . По его словам, театр «находится на грани уничтожения». В ноябре этого года он заявил, что Мединский пытается остановить реконструкцию здания театра. Кроме этого, Райкин связал учиненные проверки ведомства местью Мединского за слова режиссера о цензуре на съезде Союза театральных деятелей России. Якобы министр не может простить ему, «того, что [он] несколько раз уличал его в неправде и боролся против его несправедливых решений, касающихся театра Сатирикон».

В Минкультуры удивились заявлению Райкина о «мести» Мединского. Сам Мединский заявил, что обвинения режиссера стали следствием финансового конфликта. По его словам, театр не устранил нарушения, обнаруженные во время проверок год назад.