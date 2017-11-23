РБК: замглавы подмосковного ФСИН обвинили в поставке несъедобного мяса

Следственный отдел по Зеленоградскому округу столицы Следственного комитета возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий против замначальника управления Федеральной службы исполнения наказаний по Московской области Мергена Мушаева, передает РБК со ссылкой на источник, знакомый с ходом следствия.

Постановление о возбуждении уголовного дела датировано 22 ноября. Мушаева обвиняют в организации поставок испорченной мясной продукции на 8,9 млн руб. в местную колонию-поселение № 2.

По инцормации источника РБК, Мурашев попросил руководство местного ФСИН дать распоряжение бухгалтерии оплатить партию мясной продукции стоимостью порядка 9,4 млн рублей. При этом качество продуктов не соответствует «говядине первой категории и не подлежит употреблению в пищу по микробиологическим и органолептическим показателям».

УФСИН полностью оплатило поставщику стоимость партии, которая стоила 8,9 млн рублей. Поставщиком мяса был ФГУП «Производственно-промышленный дом», входящий в структуру ФСИН. В отношении неустановленных руководителей предприятия вобудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

Осенью прошлого года ФСИН заявила о намерении сохратить расходы на еду для заключенных. К 2019 году бюджет сократят почти на 5 млрд рублей.