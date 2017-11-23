Отстраненному от власти президенту Зимбабве предоставили иммунитет от уголовного преследования

Отстраненному от власти президенту Зимбабве Роберту Мугабе предоставили иммунитет от уголовного преследования, ему также гарантировали безопасность в стране, сообщает Reuters.

Как рассказал агентству источник в правительстве страны, эти требования были часть соглашения об отставке Мугабе, который, в ходе переговоров заявил (в 2017 Мугабе исполнилось 93 года), что не хотел бы навсегда покидать Зимбабве и умереть в изгнании.

«Для него была очень важна гарантия безопасности, чтобы остаться в стране, также, чтобы это не помешало ему путешествовать за границу, когда ему захочется или придется», — пояснил источник агентства, отметив, что Мугабе также заверили в безопасности его семьи.

Кроме того, отстраненному от власти президенту предоставят охрану, обеспечат ему пенсионные выплаты, жилье, транспортные льготы и медицинское страхование.

Президент Зимбабве Роберт Мугабе, руководивший страной 37 лет, ушел в отставку 21 ноября. В этот день в парламенте Зимбабве проходили слушания об объявлении импичмента Мугабе, поскольку ранее он отказался уходить со своего поста, заявив, что не считает, что для этого есть повод.

Покинуть свой пост Мугабе призвала правящая в стране партия, лидером которой он до недавнего времени являлся (пока его не отстранили с поста главы партии) — «Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт» (ZANU PF).

На место Мугабе выдвинули бывшего вице-президента страны Эммерсона Мнангагву (Мугабе отстранил его две недели назад). Именно он, по данным СМИ, может стать новым президентом Зимбабве.

Напомним, 15 ноября в Зимбабве произошел государственный переворот. Военные задержали президента страны Роберта Мугабе, его жену Грейс, а также министра финансов Игнейшуса Чомбо.

События произошли на фоне отстранения вице-президента Эммерсона Мнангагвы от должности вице-президента. СМИ сообщали, что Мугабе хотел назначить на освободившуюся должность свою жену — Грейс Мугабе.