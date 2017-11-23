Заставивший стоять на коленях ребенка бизнесмен получил полтора года условно

В Приозерске (Ленинградская область) бизнесмена, который заставил ребенка стоять на коленях из-за того, что тот обстрелял его внедорожник из игрушечного оружия, приговорили к одному году и шести месяцам условного срока. Об этом сообщает Следственное управление СК по Ленинградской области.

Суд признал Владимира Бельского виновным по статьям «хулиганство», и «побои» и удовлетворил гражданский иск потерпевших на 150 тыс. рублей.

Напомним, инцидент произошел в марте этого года и сразу стал известен всей стране. «Новая газета» публиковала репортаж, в котором рассказала, как дети обстреляли автомобиль из игрушечного оружия, после чего водитель намеренно наехал на одного из игравших мальчиков, задев его бампером автомобиля, а затем заставил ребенка на коленях ждать приезда полиции.

Бизнесмен предлагал родителям мальчика два миллиона рублей, чтобы они забрали заявление из полиции, но они отказались. Отец мальчика Юрий Щеголев говорил, что «деньги не вернут здоровье мальчика». «Мне нужно, чтобы Бельскому дали реальное наказание, а не условное. Я не хочу, чтобы это сошло ему с рук. Я хочу, чтобы его посадили хотя бы лет на пять и пожизненно лишили водительских прав», — просил он.

Сам Бельский в беседе с «Новой» заявил, что дети стреляли по его машине — «это нарушение». «Мне что теперь, нарушителя не задерживать? Каждый собственник обязан защищать свое имущество», — говорил он. Бизнесмен также заявлял, что он не сбивал мальчика, а остановился перед ним.

«Не бил я его, а подтащил к машине, чтобы достать телефон. И не ставил я его на колени — он сам упал и просил прощения: „Дяденька, не звоните в полицию“. А я вызвал. В нашей стране невозможно жить. Вокруг бардак. И свое мнение выражать в нашей стране себе дороже — дураком сделают», — утверждал предприниматель.