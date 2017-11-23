Роскомнадзор попросил Uber предоставить информацию об утечке персональных данных россиян

Роскомнадзор направил в Uber запрос, в котором попросил уточнитть, затронула ли утечка персональных данных пользователей сервиса россиян, передает RNS.

В Роскомнадзоре добавили, что граждане России не жаловались на сервис. Ранее ведомство не проверяло Uber на предмет исполнения российского законодательства о персональных данных.

Накануне стало известно, что Uber в 2016 году подвергся мощной хакерской атаке. Тогда у компании украли адреса электронной почты и номера телефонов около 50 миллионов клиентов сервиса, а также данные примерно семи миллионов водителей, включая информацию о более чем 600 тысячах водительских прав.

Из-за этого был уволен исполнительный директор компании Трэвис Каланик.

В январе 2016 года власти Нью-Йорка оштрафовали Uber на 20 тысяч долларов за то, что компания не сообщила вовремя о произошедшей в 2014 году утечке данных.