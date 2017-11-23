СК возбудил дело о халатности после смерти пациента в смоленской больнице

Следственный комитет по Смоленской области возбудил уголовное дело после смерти пациента ОГБУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи», который некоторое время лежал на полу в больничном коридоре, пока ему не оказали помощь, сообщается на сайте СК.

Дело возбуждено по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека) и статье 125 УК РФ (оставление в опасности).

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего, а также вычисляют «лиц, подлежащих привлечению к ответственности за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей».

Отмечается, что глава Следственного комитета поручил центральному аппарату ведомства проконтролировать процессуальные решения по этому делу, поскольку региональное управление СК, ранее проводившее проверку по факту гибели мужчины, отказало в возбуждении дела.

В свою очередь, главврач больницы Владимир Журавлев считает, что СМИ неверно представили историю со смертью мужчины. По его мнению, врачи сделали для пациента все, что могли.

«Больной не умирал в приемном отделении, а умер через 12 суток после операции. Если вы хотите сенсацию, то ее здесь нет. Больной лежал 12 дней в реанимации после операции, помощь ему была оказана вовремя», — пояснил Журавлев в интервью телеканалу «Дождь».

Ранее издание Readovka.ru опубликовало видеозапись с камеры наблюдения, на которой видно, как мужчина выходит из кабинета врача, падает на пол и ударяется головой. Сотрудники больницы сначала долго не подходят к нему, а затем тащат мужчину по полу.

Запись была сделана в ночь на 12 июня 2017 года. По информации издания, пациент впал в кому, через девять дней ему сделали трепанацию черепа, а еще через два дня он умер.