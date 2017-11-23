Сотрудников Минтруда эвакуировали из-за анонимного сообщения о бомбе

Здание министерства труда и социальной защиты России в Москве на Ильинке эвакуировали после сообщения о возможном взрыве, передает Интерфакс.

По данным пресс-службы ведомства, они получили анонимное письмо по электронной почте.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщает об эвакуации и здания Минфина. По информации агентства, всего из зданий эвакуированы 400 человек.

На прошлой неделе после анонимного звонка эвакуировали сотрудников приемной Совета Федерации на улице Моховая, 7.

С 10 сентября по всей России началась волна звонков о минировании зданий. За это время в 170 городах атаке «телефонных террористов» подверглись более 2,6 тысяч объектов, были эвакуированы более 1 млн человек. В некоторых регионах возбудили уголовные дела о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.