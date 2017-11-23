МИД России счел приговор Младичу предвзятым и политизированным
Министерство иностранных дел (МИД) России считает пожизненный приговор сербскому генералу Радко Младичу, осужденному за геноцид и военные преступления, «продолжением политизированной и предвзятой линии» работы Международного трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ). Об этом заявила представитель ведомства Мария Захарова, передает Интерфакс.
«Искусственно взятая трибуналом за основу однобокая, антисербская трактовка трагических событий 90-х годов на пространстве бывшей Югославии не только не способствует осуществлению базового принципа неотвратимости наказания за военные преступления, но и раз за разом подрывает процесс восстановления взаимного доверия на Балканах», — заявила Захарова.
Она добавила, что «объявляя виновным Младича в удержании ооновского персонала на оборонных объектах для их защиты от натовских бомбардировок, МТБЮ вообще не упоминает о противоправном характере силовых операций НАТО на Балканах».
22 ноября МТБЮ приговорил бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича к пожизненному заключению. Его признали виновным в геноциде, преступлениях против человечности и военных преступлениях. В частности, в том, что в июле 1995 года военные под его командованием убили восемь тысяч боснийских мусульман.
Ратко Младич возглавлял Генштаб Вооруженных сил Республики Сербской в ходе Боснийской войны 1992–1995 годов, которая шла между сербами с одной стороны и боснийскими мусульманами и хорватами с другой.
Ранее российский МИД осуждал и другие приговоры Гаагского трибунала по Югославии. Так, ведомство обвинило трибунал в строительстве «мифа о единоличной ответственности сербского народа» после того, как в 2016 году МТБЮ приговорил бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича к 40 годам тюрьмы.