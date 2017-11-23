Австрия передала Аргентине данные о взрыве в районе поиска подлодки

Австрия передала Аргентине информацию о том, что в день, когда подлодка «Сан-Хуан» перестала выходить на связь, произошел взрыв. Это случилось неподалеку от места последнего ее известного местоположения. Об этом сообщил представитель Военно-морских сил (ВМС) Аргентины Энрике Бальби, передает ТАСС.

«Нам сообщили об аномальном, единичном, коротком, мощном, неядерном явлении, которое соответствует взрыву», — сказал он. По словам Бальби, место, в котором было зафиксировано явление, совпадает с точкой, в которой была зарегистрирована «гидроакустическая аномалия», о которой ВМС Аргентины ранее сообщили США.

Напомним, США подготовили и передали Аргентине отчет, основанный на данных различных мировых агентств, специализирующихся на гидроакустике. Из него следует, что шумы неизвестного происхождения зафиксировали в 30 милях от последнего местоположения подлодки. Это произошло в день пропажи подлодки, через четыре часа после того, как она передала свое последнее сообщение.

Накануне сообщалось, что в 360 км от аргентинского побережья военные зафиксировали звуки, похожие на стук по корпусу подлодки. Позднее Бальби заявил, что ВМС Аргентины не обнаружили связи между шумами в море и пропавшей подлодкой. По его словам, у звуков могло быть «биологическое происхождение».

Подводная лодка ВМС Аргентины «Сан-Хуан» перестала выходить на связь 15 ноября. В составе экипажа — 44 человека. Причины этого до сих пор неизвестны. В поисковой операции участвуют военные из Аргентины, США, Великобритании, Чили и Бразилии.