Дело против экс-главы Коми Гайзера отправят в суд

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.

По этому делу также проходят заместитель Гайзера Алексей Чернов, председатель Госсовета Коми Игоря Ковзеля, представитель Коми в Совете Федерации Владимир Торлопов и еще десять человек.

«В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в создании и участии в преступном сообществе, получении взяток, мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем», — заявили в Генпрокуратуре.

Уголовное дело будет направлено в Замоскворецкий районный суд Москвы.

Напомним, в марте следствие сняло с Гайзера обвинение по делу о даче взятки мэру города Сыктывкара.

По версии следствия, с декабря 2005 года по сентябрь 2015 года они похитили 100% акций ОАО «Птицефабрика Зелсисцкая». Обвинение оценивает ущерб в 3 млрд 346 млн 500 тыс. рублей.

Кроме этого, фигурантов дела обвиняют в том, что они завладели средствами ОАО «Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми» более чем на 67 млн рублей, получили свыше 198 млн рублей взяток, а также легализовали полученное преступным путем имущество на сумму более 988,5 млн рублей.