Комитет Госдумы поддержал законопроект о запрете на увольнение сообщающих о коррупции работников

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал депутатам принять в первом чтении правительственный законопроект, предполагающий обеспечить защиту граждан, сообщающих о коррупции в «государственных органах, органах местного самоуправления или организациях», сообщает ТАСС.

Предполагается, что законопроект обеспечит защиту от «неправомерного увольнения работников, которые сообщили о коррупционных правонарушениях». В частности документ предусматривает конфиденциальность сведений о человеке, сообщившем о коррупции и предоставление ему бесплатной юридической помощи.

В случае, если раскрывший подобное правонарушение будет участвовать в уголовном судопроизводстве, его предполагается защищать по «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» и «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства».

Также законопроект предусматривает «защиту от ущемления прав и законных интересов» сообщившего о коррупции. Эти защитные меры будут действовать в течение «двух лет с даты регистрации уведомления о коррупционном правонарушении».

В октябре правительство России внесло в Госдуму законопроект о защите «от неправомерного увольнения сотрудников», которые сообщили о коррупции. Ранее с таким предложением выступал Минтруд.