Умер сыгравший Петруху в «Белом солнце пустыни» актер Николай Годовиков

В Санкт-Петербурге умер актер Николай Годовиков, передает РБК со ссылкой на директора актера Вячеслава Смородинова.

«Да, скончался. Дня четыре назад я в последний раз у него был дома. У него был рак», — сказал он.

Николай Годовиков родился 1 января 1950 года в Ленинграде. Первая его роль была в фильме «Республика ШКИД». Наибольшую известность ему принесла роль красноармейца Петрухи в картине «Белое солнце пустыни» режиссера Владимира Мотыля. В 90-х Годовиков играл эпизодические роли в кино и театре.