Новая газета

Умер сыгравший Петруху в «Белом солнце пустыни» актер Николай Годовиков

Культура

В Санкт-Петербурге умер актер Николай Годовиков, передает РБК со ссылкой на директора актера Вячеслава Смородинова.

«Да, скончался. Дня четыре назад я в последний раз у него был дома. У него был рак», — сказал он.

Николай Годовиков родился 1 января 1950 года в Ленинграде. Первая его роль была в фильме «Республика ШКИД». Наибольшую известность ему принесла роль красноармейца Петрухи в картине «Белое солнце пустыни» режиссера Владимира Мотыля. В 90-х Годовиков играл эпизодические роли в кино и театре. 

Теги:
россия, актеры, смерть
Рейтинг@Mail.ru

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera