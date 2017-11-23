Студенты на Алтае создали кружок по изучению идей чучхе

В Горно-Алтайске (Республика Алтай) создали кружок по изучению чучхе — официальной идеологии КНДР. Его организатором стала студентка Горно-Алтайского государственного университета Дарья Кадкина. Как она рассказала «Новой газете», цель объединения — «узнать правду» о Северной Корее и донести ее до других.

Дарья Кадкина придерживается коммунистических взглядов и недавно стала членом КПРФ. «В школе нам рассказывали о том, что представлял собой Советский союз. Со временем я узнала таких людей, как Маркс, Энгельс, Ленин. Узнала, что доля правды в их мыслях есть. Причем эта правда то, к чему надо стремиться. Социализм, коммунизм — то, к чему все прогрессивное человечество должно идти, чтобы каждый был счастлив».

Идея создать кружок по изучению идей чучхе возникла у Дарьи Кадкиной после того, как она познакомилась с делегацией КНДР на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи. Мероприятие нерегулярно проводится с 1947 года, его организует Всемирная организация демократической молодежи (объединение левого толка) и Международный союз студентов.

«О Северной Корее ходит много мифов, что это закрытая страна со злыми людьми. Когда мы пообщались с ребятами из КНДР, мой мир перевернулся, — рассказывает Дарья. — Меня удивило их отношение к нам, русским, к России — доброе и искреннее. Мы обсуждали разные темы, в том числе бытовые. Какое у них образование, как складываются отношения между мужчиной и женщиной, какое положение у женщин в стране. Ответы были интересные. Между мужчинами и женщинами равноправие. А образование в стране охватывает 100% населения».

Девушка говорит, что агитировать кого-то, проводить пикеты и митинги кружок изучения идей чучхе не планирует. «Мы обсуждаем проблемы, ценности. Есть ярые противники политики КНДР, есть сторонники, — рассказала она «Новой». — Наша задача услышать каждую точку зрения, чтобы сформировать свою. Мы не хотим заведомо относиться с негативом и злостью к тем, кто не похож на нас. Если человек отличается от нас, не значит, что он плохой. То же самое и с государствами. Хотелось бы, чтобы люди услышали правду о КНДР, а не ту ложь и пропаганду, которую ведут силы Запада».

Дарья говорит, что кружок будет поддерживать связи с теми, кто жил в КНДР какое-то время. Также члены кружка будут опираться на книги о КНДР. По словам Кадкиной, она осмысливает любую информацию о КНДР критически — и позитивную, и негативную, а «истина где-то посередине».

Кружок любителей чучхе создал свою страницу «ВКонтакте»: объединение относится к интернету «позитивно» и обещает активно его использовать. А то, что в КНДР простые граждане не имеют доступа во всемирную сеть, ее не смущает.

Угрозы КНДР использовать ядерное оружие Дарья Кадкина оправдывает: «Вопрос в том, почему они это делают.

«КНДР страна со своими устоями, традициями, принципами. Некоторые силы пытаются просто расстроить эти традиции. Это как к вам в дом придут чужие люди и начнут мебель переставлять. Тут то же самое, это защитная реакция. Ядерное оружие это просто защита от уничтожения государства».

Шутки с ядерным оружием плохи, но я считаю, что нужно поменять отношение к этому государству и не считать его агрессором».

Кадкина верит, что Северная Корея не воплотит свои угрозы в жизнь, потому что этой страной управляют «умные люди».

Пока что в кружок изучения чучхе в Горно-Алтайске вступило 10 человек. Где именно его члены будут собираться, пока что не решено.

Чучхе — государственная идеология КНДР, разработанная Ким Ир Сеном, который руководил страной с 1948 по 1994 годы. Она оправдывает безграничную личную власть корейских лидеров. Формально в ней провозглашаются высокие идеалы, в том числе демократия, но на практике чучхе приводит Северную Корею к милитаризму, вождизму и изоляции от всего мира.

В России с 1990-х годов действует Российское общество изучения идей чучхе и КНДР, председателем которого является Дмитрий Костенко. Согласно информации на странице объединения «ВКонтакте», организация имеет филиалы в Нижнем Новгороде и Кирове. Горно-алтайский кружок там уже назван «алтайским отделением».

В группе публикуют посты с заявлениями МИДа КНДР «о происках западной пропаганды», фильмы о стране, истории о ее лидерах и так далее.

Ирина Баенкова, «Алтапресс», специально для «Новой»