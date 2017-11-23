Путин встретился с обвиняемым в геноциде президентом Судана

Президент Судана Омар аль-Башир, которого обвиняют в преступлениях против человечности, геноциде и военных преступлениях, встретился с российским главой государства Владимиром Путиным в Сочи. Об этом сообщает ТАСС.

В Кремле не стали комментировать, означает ли встреча Путина и аль-Башира то, что Москва не согласна с оценками Международного уголовного суда (МУС), который выдал два ордера на арест суданского президента.

«Это законный президент Судана, он является легитимным главой государства и поэтому - визави президента Путина на этих переговорах», — сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам Путина, Судан является крупным покупателем российского зерна, поставки которого планируется нарастить до 1 млн тонн. Кроме того, у Москвы и Хартуми есть общие интересы в сферах энергетики, геологоразведки, по обмену ресурсами и развития программ мирного атома.

Башир также успел договориться с Минобороны России о сотрудничестве, в частности Москва будет оказывать содействие в переоснащении суданских Вооруженных сил. Президент Судана также высказал осуждение вмешательство США во внутренние дела своей страны.

«Мы считаем, что вмешательство США в эти вопросы также является проблемой. И мы также хотели бы этот вопрос обсудить с точки зрения использования баз на Красном море», — сказал Башир.

В Россию суданский глава государства прибыл с рабочим визитом по приглашению Путина.

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Напомним, ситуация в одном из регионов Судана, Дарфуре, называют одной из гуманитарных катастроф XXI века. Ее част сравнивают с резней в Руанде и этническими чистками в Югославии.

Причиной конфликта в регионе стало столкновение между повстанцами и правительственными войсками, которые происходили в 2003-2006 годах. По разным оценкам, за это время в регионе погибли от 180 тысяч до 300 тысяч человек, а число бежавших равняется примерно 2,4 млн.

ООН обвинило в систематических убийствах мирного населения отряды арабского ополчения «Джанджавид», которые примкнули проправительственным войскам.

Мировой уголовной суд (МУС) выдал ордер на арест президента Судана, обвинив его по семи пунктам: убийства, истребление, насильственное перемещение, пытки, изнасилования, нападения на гражданских лиц, не принимающих прямого участия в военных действиях, и разбой.

ООН наложило эмбарго на поставку вооружения в Судан. Специалисты подчеркивали, что в 2004 году на долю России пришлось 99 % от общего числа военных закупок Судана. Москву обвинили в поддержке проправительственных войск Судана, однако Россия все обвинения отвергала.