Руководство Шереметьево предложило вернуть курилки в аэропорт

Замгендиректора по обслуживанию пассажиров АО «Международный аэропорт Шереметьево» Дмитрий Кайгородов выступил за возвращение курительных комнат в аэропорту. Об этом сообщает Интерфакс.

«Я против курения и не курю, но когда пассажир не имеет возможности покурить, он обязательно курит в туалете, и этим все дышат», — сказал Кайгородов. Он также добавил, что из-за этого руководство получает много жалоб.

Кайгородов предложил исключить курилки из числа общественных мест, где курение запрещено Он привел пример Францию, где курительные помещения признали необщественным местом, а местом для тех, кто «страдает зависимостью от табака».

В Госдуму уже вносили в середине сентября проект закона о снятии запрета на оборудование помещений комнатами для курения в российских аэропортах.

«Мы хотели как лучше, но переборщили», — заявил депутат от «Единой России» Сергей Боярский, говоря о действующем законе «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

Согласно документу, в помещениях аэропортов, а также в местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем 15 м от входов в них запрещено курить. Нарушение закона влечет к административной ответственности и штрафу до 1,5 тысяч рублей.