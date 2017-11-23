В Дагестане произошла перестрелка с участием детей высокопоставленных чиновников

В Магарамкентском районе Дагестана произошла перестрелка, в результате которой два человека погибли, шесть получили ранения. Об этом сообщает Интерфакс.

В правоохранительных органах республики уточнили, что шесть участников конфликта задержаны, двое разыскиваются. Состояние раненых оценивается как средней степени тяжести.

По словам источника агентства, к конфликту причастны дети высокопоставленных лиц региона, причиной инцидента между двумя группами из Дербента и Магарамкентского района стали вопросы, связанные с бизнесом.

Собеседник Интерфакса утверждает, что в группе из Дербента были родственники экс-главы города Дербента Имама Яралиева, а в группе с другой стороны - родственники главы Магарамкентского района, в том числе депутат горсобрания.

Источник агентства также добавил, что один из двоих погибших в перестрелке в Дагестане - депутат районного собрания Магарамкентского района.

Информацию о задержании депутата Горсобрания Дербентского городского округа Рафика Яралиева после перестрелки подтвердили ТАСС в пресс-службе районной администрации. В региональном МВД агентству заявили, что всего в конфликте участвовало 15 человек.