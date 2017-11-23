«Би-би-си» узнало о показаниях Сечина по «делу Улюкаева»

Глава «Роснефти» Игорь Сечин заяви, что кроме него никто не слышал, как экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев вымогал деньги, утверждает «Би-би-си» со ссылкой на протоколы допроса.

По словам пресс-секретаря «Роснефти» Михаила Леонтьева, в материалах дела есть четыре протокола касающиеся Сечина, в том числе заявление в ФСБ. О том, что Сечина допрашивали три раза утверждает и адвокат Улюкаева Дареджан Квеидзе.

Первый допрос состоялся 15 ноября, в служебном автомобиле, на утро после задержания Улюкаева. Тогда глава «Роснефти» не смог вспомнить детали того, как и когда Улюкаев просил взятку. Сечин смог вспомнить только, что это было в октябре-ноябре 2016 года.

Второй раз разговор со следователем произошел 17 января в одном из кабинетов «Роснефти». Сечин рассказал собеседнику, что Улюкаев во время поездки на саммит в Гоа «попросил каким-либо образом отблагодарить» его за положительное решение по приватизации «Башнефти» путем выплаты «премии».

По словам Сечина, Улюкаев «жестом в виде двух пальцев показал размер требуемого им вознаграждения, уточнив устно, что данный жест соответствует 2 млн долларов США».

Факт встречи могут подтвердить сотрудники службы безопасности «Роснефти», но о содержании их разговора никто не знает, заверил Сечин.

По информации из протоколов допроса, когда Сечин вернулся с Гоа он обо всем рассказал руководителю службы безопасности Олегу Феоктистову. После обращения в ФСБ они согласились участвовать в оперативном эксперименте, во время которого и задержали Улюкаева.

По словам Сечина, Улюкаев сам позвонил и попросил о встрече, что глава «Роснефти» воспринял как «повторное требование взятки», в офисе компании в тот же день.

Однако как утверждала лингвист со стороны защиты, во время анализа телефонного разговора Сечина и Улюкаева 14 ноября 2016 года специалист пришла к выводу, что инициатором этого разговора и последующей встречи в тот же день был именно Сечин.

Согласно документам, которые оказались у «Би-би-си», деньги искал Феоктистов вместе с ФСБ. Необходимую сумму обработали спецраствором, положили в тканевый пакет красного цвета, а ключ в конверт, чтобы «исключить преждевременные контакты каких-либо лиц за исключением взяткополучателя с сумкой».

Третий допрос состоялся 31 мая.

Ранее стало известно, что глава «Роснефти» Игорь Сечин ни в настоящее время, ни в дальнейшем никак не сможет посетить Замоскворецкий районный суд столицы и дать показания в качестве свидетеля по делу Улюкаева. Причина — его рабочий график.

Сечин — главный свидетель обвинения в деле Улюкаева. Экс-министра обвиняют в получении взятки от Сечина в размере двух миллионов долларов за согласование сделки, в рамках которой «Роснефть» получила пакет акций «Башнефти». Улюкаев не признает свою вину и обвиняет Сечина в провокации взятки.