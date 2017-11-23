«Аэрофлот» выиграл тендер на перевозку высших должностных лиц

Компанию «Аэрофлот» выбрали в качестве перевозчика первых лиц государства и официальных делегаций, для этого с ней заключат контракт на сумму в 5,7 млрд рублей, следует из документов, размещенных на сайте госзакупок.

Таким образом, «Аэрофлот» обязан организовать перевозки по России, в Канаду, США, Центральную Америку, Южную Америку, Европу, ближнее зарубежье , СНГ, Прибалтику, Азию, на Ближний Восток и в страны Африки.

Для этих целей выделят самолеты Ил-96, Ту-204, Ту-214, Ан-148, RRJ-95, Як-40, Ту-134, а также вертолет Ми-8 и другие. В 2017 году стоимость перевозок составит 1,58 млрд рублей, а в следующем — 4,178 млрд рублей.

Согласно материалам сайта, «Аэрофлот» подавал заявки на два тендера. В результате, было принято решение заключить контракты только с «Аэрофлотом» как с единственным перевозчиком.