СМИ опубликовали видео прибытия главы ЛНР в Москву

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором человек, похожий на главу Луганской народной республики (ЛНР) Игоря Плотницкого идет в аэропорту.

По словам журналиста, видео снято в «московском аэропорту». На кадрах видно, как предполагаемый Плотницкий проходит по зданию, в руках он держит сумку и чехол.

Накануне заместитель командира батальона по работе с личным составом самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), писатель Захар Прилепин написал «ВКонтакте», что Плотницкий прилетел в Москву из Ростова экономклассом. Прилепин отметил, что главу ЛНР никто не сопровождал. «С собой маленькая сумка на плече и пиджак в чехле. Все для новой жизни», — добавил писатель.

«Зашел в автобус вместе со всеми, вышел из автобуса. В Шереметьево два дожидавшиеся его оперативника пошли следом, молодые, весёлые, московские», — уточнил Прилепин.

Позднее в ответ на сообщения с критикой его слов Прилепин заявил, что информацию о прибытии Плотницкого в Москву можно проверить:

«Любой внимательный человек на видео с прилетом Плотницкого в Шереметьево, может увидеть, как сначала я захожу, а потом он. Друг за другом» — отметил писатель.

Накануне «Новая газета» сообщила, что глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий вместе с автомобильным кортежем уехал с территории Луганска в Россию. По данным «Новой», вместе с Плотницким Луганск покинули руководитель его администрации Ирина Тейцман, глава ГТРК ЛНР Анастасия Шуркаева и ряд других лиц.

События в Луганске начались 21 ноября. Тогда стало известно, что центр Луганска, включая административные здания, захватила группа неизвестных людей в военной форме без знаков отличия.

Позднее появилась информация, что в Луганск вошла колонна из десятков военных автомобилей из Донецка. Впоследствии МГБ ДНР официально признало, что проводит совместную спецоперацию с силовиками ЛНР против «украинских диверсантов».

Тем временем, отстраненный от должности министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет отказался покинуть свой пост и опубликовал видеообращение, в котором заявил, что некоторые высокопоставленные деятели самопровозглашенной республики, включая Тейцман и Шуркаеву — это агентура украинских спецслужб.