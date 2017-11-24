Минздрав предложил запретить продавать пьяным алкоголь

Министерство здравоохранения России предложило разрешить организациям и индивидуальным предпринимателям отказывать в продаже спиртного нетрезвым покупателям. Это следует из текста разработанного министерством законопроекта, опубликованного на портале нормативных актов.

Ведомство также предлагает продавать алкогольную продукцию в отдельном помещении магазина или торговом зале с отдельным входом или же ограждать стенды с алкогольной продукцией в магазинах ширмами и перегородками, чтобы покупатели не могли увидеть их с тех территорий торговой точки, где продаются другие продукты.

В документе отмечается, что специально выделенные для продажи алкоголя места будет запрещено снабжать информационными указателями, щитами и вывесками. Эти требования не коснутся специализированных магазинов для розничной продажи спиртного.

Законопроект предполагает внесение поправок в ст.16 ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления алкогольной продукции».

Ранее газета «Коммерсант» сообщала, что Минздрав намерен ежегодно выделять до 40 миллионов рублей на субсидирование некоммерческих организаций, работающих над проектами по пропаганде здорового образа жизни. Таким образом, чиновники надеются, в частности, снизить объем потребления алкоголя на душу населения с нынешних 10 л до 8 л в 2025 году, отмечало издание.