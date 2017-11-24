Премьер Великобритании заявит о необходимости противостоять действиям России

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе выступления на пятом саммите «Восточного партнерства» в Брюсселе заявит о необходимости противостоять «дестабилизирующим» действиям «враждебных» стран, в том числе России. Это следует из сообщения пресс-службы британского премьера.

«Мы должны быть внимательными к действиям враждебных государств, таких, как Россия, которые угрожают нашему потенциалу и пытаются разорвать нашу коллективную мощь», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также предполагается, что Тереза Мэй скажет о намерении Великобритании играть ключевую роль в обеспечении европейской безопасности и после выхода страны из состава Евросоюза, а также подтвердит готовность сотрудничать с членами ЕС «для борьбы с коррупцией и усиления экономического роста».

Во время выступления Мэй уточнит, что в этом году Великобритания выделит 50 миллионов фунтов стерлингов (примерно 3 млрд 890 млн рублей) «на поддержку реформ и безопасности в регионе, в частности на такие проекты, как налоговая реформа в Молдавии и разминирование на Украине».

Кроме того, власти страны намерены в течение пяти лет выделить 100 млн фунтов стерлингов «на борьбу с дезинформацией в восточноевропейских странах».

Ранее, 14 ноября, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию во вмешательстве в выборы и попытках «сделать информацию оружием» и назвала страну угрозой для международного порядка.