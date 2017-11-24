«Роснефть» назвала «вбросом» публикацию показаний Сечина по делу Улюкаева

Пресс-секретарь нефтяной компании «Роснефть» Михаил Леонтьев назвал опубликованные русской службой «Би-би-си» выдержки из протоколов допросов главного исполнительного директора компании Игоря Сечина по делу экс-министра Алексея Улюкаева «вбросом или фабрикацией». Об этом он заявил в эфире Business FM.

«А с чего вы взяли, что это подлинный документ, заслуживающий уважения? Его появление, как с точки зрения фактической, так и с логической, никак об этом не соответствует», — заявил Леонтьев.

По его мнению, «слив такого рода документов из судебного дела является, в общем, преступлением, а защита от фальсификаций нулевая». Ленотьев не исключил обращения в следственные органы в связи с публикацией «Би-би-си»

При этом пресс-секретарь «Роснефти» заявил, что не видит в публикации сведений о допросе Сечина «журналистского подвига», поскольку «эти документы должны быть в ближайшее время точно зачитаны, установлены, проанализированы в ходе гласного судебного процесса».

«Здесь, собственно, содержание комментировать невозможно, можно комментировать только саму ситуацию, которая с самого начала процесса и все более дальше является просто превращением судебной процедуры в цирк. Мы где вообще судиться собираемся, в BBC? Это просто позор какой», — считает Леонтьев.

Накануне «Би-би-си» сообщила со ссылкой на протоколы допроса, что глава «Роснефти» Игорь Сечин дал показания по делу бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева.

По данным издания, во время допроса Сечин заявил, что кроме него никто не слышал, как экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев вымогал деньги.