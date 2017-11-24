В утечке данных клиентов Uber заподозрили российских хакеров

Пользователи мобильного приложения Uber сообщили в социальных сетях о получении счетов в рублях за поездки по Москве и Санкт-Петербургу. Об сообщает газета The Times.

Издание пишет, что с апреля по май более 800 британцев и американцев пожаловались в твиттере на кражу учетной записи в Uber. Пользователи приложения уверены, что их данные продавались в даркнете.

Ранее Роскомнадзор направил в Uber запрос, в котором попросил уточнить, затронула ли утечка персональных данных клиентов приложения российских пользователей.

По данным ведомства, граждане России не жаловались на сервис. О том, что Uber в 2016 году подвергся мощной хакерской атаке, стало известно 22 ноября этого года.

Сообщалось, что во время атаки у компании украли адреса электронной почты и номера телефонов около 50 миллионов клиентов сервиса, а также данные примерно семи миллионов водителей, включая информацию о более чем 600 тысячах водительских прав.

Из-за этого был уволен исполнительный директор компании Трэвис Каланик.