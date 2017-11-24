СМИ: соперником Владимира Путина на выборах может стать представитель бизнеса

Соперником президента России Владимира Путина на предстоящих выборах главы государства может стать представитель бизнеса или либеральный кандидат. Соответствующий вопрос обсуждают в администрации президента, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на два близких к Кремлю источника.

По словам одного из источников издания, решение о необходимости либерального кандидата примут «исходя из конкретных обстоятельств», в частности, от того, как будет выдвигаться Владимир Путин — от партии или самовыдвиженцем. Собеседник отмечает, что решение в первую очередь будет принимать первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

Близкий к администрации президента источник газеты уточнил, что в качестве кандидата «может рассматриваться вполне серьезно» выдвижение бывшего министра финансов, руководителя Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина. Однако эту информацию не подтвердили другие источники газеты.

По словам одного из собеседников, выдвижение Кудрина обсуждалось осенью 2016 года, но не было принято. В то же время представитель экс-министра Павел Кузнецов сказал «Ведомостям», что вопрос о выдвижении Кудрина не рассматривался.

Еще один источник газеты рассказал, что на выборах может быть выдвинут «нормальный кандидат» от Партии роста. Председатель партии, бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил «Ведомостям», что партия еще не выбрала своего кандидата.

Выборы президента России пройдут в марте 2018 года. О планах баллотироваться на этих выборах уже заявили лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов, глава партии «Яблоко» Григорий Явлинский, бизнесмен Сергей Полонский, журналистка и телеведущая Ксения Собчак, журналистка Екатерина Гордон и оппозиционной политик Алексей Навальный. При этом глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что Навальный не может баллотироваться на этих выборах.