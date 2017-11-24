Судья Конституционного суда выступил за допуск условно осужденных к выборам

Судья Конституционного суда (КС) Константин Арановский не согласился с позицией высшего судебного органа о запрете на выдвижение на выборах людей, осужденных условно по тяжкой статье, сообщает «Коммерсантъ».

По мнению судьи, условное осуждение свидетельствует об умеренной степени общественной опасности деяния, а ограничения избирательных прав не должны наносить «чрезмерный вред свободным выборам».

Особое мнение Арановского было опубликовано вместе с вынесенным 9 ноября отказным определением по жалобе экс-главы муниципального образования в Брянской области Сергея Казакова. В 2008 году его условно осудили за взятку, что не позволило ему даже после погашения судимости выдвинуться на выборах в 2014 и 2015 году (запрет действует десять лет после погашения судимости по тяжкой статье).

Конституционный суд посчитал жалобу несостоятельной. КС заявил, что назначение даже условного наказания свидетельствует об особой общественной опасности совершенного гражданином деяния. При этом он повторил свою прежнюю позицию, когда отменил пожизненный запрет на участие в выборах и предписал ввести мотивированный индивидуальный подход к «криминальному фильтру».

Судья Арановский не стал защищать Казакова, который уже имел доступ к выборной власти и совершил коррупционное преступление, но с выводами КС не согласился. В частности, он заявил, что условное наказание уже указывает на ограниченную тяжесть совершенного преступления.

Также судья обратил внимание, что российская Конституция «не позволяет государству устанавливать свою идеологию, предписывает светскую государственность (…) и тем самым недвусмысленно отрицает способность властей к пастырской святости с правом руководить политическим выбором граждан». «Избиратели, разумеется, сами позволяют себе время от времени заблуждения и небрежности, но и это не дает оснований ограничивать право их выбора», — написал судья в своем особом мнении.

Особое мнение судьи Арановского касается законодательного запрета, который, среди прочего, не позволяет выдвигаться в президенты страны (выборы, напомним, пройдут в марте 2018 года) политику Алексею Навальному. В 2017 году его вновь осудили по тяжкой статье на условный срок. Оппозиционер неоднократно заявлял, что считает такой запрет противоречащим Конституции. По мнению его юристов, Конституция не позволяет избираться тем, кто находится в местах лишения свободы, а про судимости там ничего не сказано. Однако КС объяснял, что власти имеют право и даже должны ограничивать право на избрание для разных категорий людей, не только заключенные и недееспособные.