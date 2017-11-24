Госдума приняла бюджет на 2018–2020 годы

Госдума приняла в третьем чтении закон о федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов.

Согласно законопроекту, доходы бюджета в 2018 году составят 15,258 трлн рублей, расходы — 16,529 трлн рублей, дефицит — 1,3% ВВП. В 2019 году доходы составят 15,555 трлн рублей, расходы — 16,374 трлн рублей, дефицит — 0,8% ВВП.

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В 2020 году доходы заложены на уровне 16,285 трлн рублей, расходы — 17,155 трлн рублей, дефицит — тоже 0,8% ВВП.

Трансферты из федерального бюджета на компенсацию выпадающих доходов предусмотрены на 2018 год в сумме 32,2 млрд рублей, на 2019 год — 5,8 млрд рублей, на 2020 год — 6,1 млрд рублей.