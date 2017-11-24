В Москве на территории «Мега Теплый Стан» из-за обвала грунта пострадали рабочие

В Москве на территории торгового центра «Мега Теплый стан» обрушился грунт в котловане строящегося объекта. Пострадали рабочие, их засыпало землей. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на источники в экстренных службах и пресс-службу московского главка МВД.

По данным ТАСС, под завалом оказались двое рабочих. Их уже госпитализировали. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.

ЧП произошло при строительстве дороги на внешней стороне МКАД. Площадь обвала — пять квадратных метров. Сейчас на месте находятся экстренные службы, выясняются обстоятельства произошедшего.