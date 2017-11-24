ЕСПЧ присудил 2 600 евро фигуранту «болотного дела» Дмитрию Бученкову

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить фигуранту «болотного дела» Дмитрию Бученкову 2600 евро в качестве компенсации, передает «Медиазона».

ЕСПЧ посчитал, что Россия нарушила статьи 5 в части 3 и 4 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, гарантирующие судебное разбирательство в течение разумного срока и безотлагательное рассмотрение судом правомерности его заключения под стражу.

В частности, российские власти чрезмерно долго держали Бученкова под стражей.

«Суд постановил, что несправедливо в отношении этих людей продлевалась мера пресечения и слишком долго находились они в заключении на этапе предварительного следствия. Например, по Бученкову 1 год 9 месяцев с учетом домашнего ареста», — сказал адвокат Дамир Гайнутдинов.

Дмитрия Бученкова заочно арестовали и объявили в международный розыск. Он покинул Россию. По его словам, он уехал «в одно из государств ЕС» и попросил там политического убежища. Бученков рассказал, что на него не надели браслет, когда переводили из СИЗО под домашний арест, потому что у нарофоминского подразделения ФСИН не хватило браслетов.

Напомним, Дмитрия Бученкова обвиняют в массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая 2012 года и нападении на полицейских. С марта 2017 года он находится под домашним арестом. Он не признает свою вину. Бученков настаивает, что в этот день он был в гостях у родителей в Нижнем Новгороде и приехал в Москву только поздно вечером.