Минюст начал внеплановую проверку фонда кампании Навального

Министерство юстиции уведомило связанный с политиком Алексеем Навальным фонд «Пятое время года» (ПВГ) о внеплановой проверке. Об этом сообщил в блоге глава кампании Леонид Волков.

Он объяснил, что фонд — операционное юридическое лицо кампании, в нем официально трудостроены сотрудники штабов, на фонд заключаются договоры об аренде помещений и аналогичные документы.

«Собственно, все деньги, которые перечисляют нам жертвователи на карту Сбербанка, через PayPal или биткоинами — не суть важно — в итоге аккумулируются в фонде ПВГ, и дальше тратятся на нужды кампании уже оттуда», — сообщил Волков.

По егос ловам, «сама проверка заключается в том, что мы должны все бросить и отвезти в Минюст просто-таки пару “Газелей” разнообразных документов». Минюст, в частности, требует предоставить сведения о мероприятиях фонда, о выпускаемой агитационной продукции и литературе, а также предоставить договоры пожертвований и другие.

Уведомление Минюста зарегистрировано 22 ноября, фонд должен предоставить необходимые сведения не позднее 28 ноября. В случае «непредоставления, несвоевременного предоставления или предоставления в неполном объеме» затребованных документов фонду грозит штраф. В уведомление указано, что протокол об административном нарушении будет составлен в 15:00 29 ноября в здании ГУ Минюста по Москве.

«В письме, которое нам прислали из Минюста, даже сразу заботливо известили о том, когда на меня наложат штраф — это при том, что мы еще только требование получили и ничего плохого не сделали!» — отметил Волков.

По его мнению, «смысл всего этого простой: как минимум, вытрясти всю документацию, тем самым парализовав работу юристов и бухгалтерии на месяц, и хорошенько в ней покопаться — как максимум, найти “нарушения”, которые позволят вынести решение о закрытии фонда ПВГ, что сделает невозможным само ведение кампании».

Напомним, в декабре прошлого года Навальный объявил о своем намерении участвовать в президентских выборах в 2018 году. С тех пор были открыты десятки штабы Навального в различных городах России. Сторонники политика неоднократно утверждали, что городские власти отказываются согласовывать массовые мероприятия.