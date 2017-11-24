ФАС одобрила сделку по слиянию «Яндекс.Такси» и Uber

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила объединение «Яндекс.Такси» и Uber с выдачей предписания.

«Компаниям предписано обеспечить максимально полное и доступное информирование пользователей о юридическом лице, осуществляющем перевозку с сохранением истории поездок; не устанавливать запрет для партнеров, водителей и пассажиров на работу с иными агрегаторами услуг такси», — говорится в сообщении ведомства.

В июле 2017 года «Яндекс.Такси» и Uber объявили о создании объединенной компании для работы в России, Белоруссии, Казахстане, Грузии, Азербайджане и Армении.

Утверждалось, что стоимость поездок не изменится, а пользователи по-прежнему смогут заказывать такси в каждом из приложений, однако водители будут объединены в одну платформу.

В новую компанию инвестируют $325 млн, из них доля «Яндекса» составит $100 млн, а Uber — $225 млн. В объединенную компанию также войдет сервис по доставке еды UberEats. Предполагается, что 59,3% объединенной компании будут принадлежать «Яндексу», 36,6% — Uber, а 4,1% — сотрудникам. При этом «Яндекс» получит «незначительный» пакет акций Uber по условиям соглашения с компанией.

В октябре сервис Gett пожаловался в антимонопольную службу на то, что «Яндекс.Такси» следит за наличием других приложений на телефоне пользователей и в зависимости от этого выставляет цену. В «Яндексе» заявили, что это не соответствует действительности.