Госдума приняла закон о блокировке звонков «телефонных террористов»

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который позволяет блокировать звонки «телефонных террористов» по запросу правоохранительных органов или Роскомнадзора.

Поправки внесли в рамках второго чтения законопроекта по борьбе с СМС-спамом. Они обязывают всех операторов связи передавать абонентский номер, с которого отправлен спам.

Законопроект внесли в Госдуму весной 2016 года, первое чтение состоялось весной 2017 года, а второе — 23 ноября. Авторами поправки являются спикер палаты Вячеслав Володин, глава комитета по информационной политике Леонид Левин и глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

10 ноября по всей России началась волна анонимных звонков с угрозами взрыва. Ни один из звонков не подтвердился. Дело расследует Федеральная служба безопасности (ФСБ) России.